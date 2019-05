A Usl VdA premio per innovazione digitale

La sede dell'Usl in via Rey ad Aosta

L'Usl della Valle d'Aosta ha vinto il premio nella categoria "Impact" al convegno dell'Osservatorio Innovazione digitale in Sanità che si è svolto a Milano. La categoria Impact è riservata alle "esperienze di eccellenza che hanno già ricevuto un Premio da parte dell'Osservatorio e che nell'ultimo quinquennio abbiano apportato un'innovazione permanente a livello di sistema, ottenendo risultati significativi".



Il premio riguarda la dematerializzazione dei documenti clinici dei servizi di diagnostica e la revisione organizzativa dei processi. "La gestione completamente dematerializzata dell'intero ciclo di vita dei documenti - si legge nelle motivazioni - ha prodotto negli anni un beneficio notevole nell'organizzazione del lavoro. A fine 2018, nell'intera Regione risultavano attivi 67.858 Fascicoli sanitari elettronici (54,5% della popolazione).

L'impatto sociale più evidente è stato la spinta all'educazione informatica degli anziani: gli over 65 sono quelli che hanno maggiormente aderito al Fse (copertura del 67% della popolazione) in quanto soggetti maggiormente bisognosi di cure. Nell'area amministrativa, il sistema di gestione documentale è esteso a tutta l'Azienda con 650 operatori abilitati all'accesso: la dematerializzazione ha consentito una omogeneizzazione di tutti i processi diffondendo le best practices già presenti in alcune aree aziendali.

L'Azienda proseguirà nella digitalizzazione di ulteriori tipologie di documenti clinici e amministrativi integrando i sistemi di conservazione al momento disgiunti".