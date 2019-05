Nasce il 'servizio trasparenza' di Federconsumatori

Federconsumatori, con la conferenza stampa di martedì 21 maggio, ha lanciato la campagna “servizio trasparenza” rivolta a tutte/i le/i cittadine/i per ottenere eventuali rimborsi su quanto impropriamente pagato per finanziamenti/prestiti con banche, società finanziarie o relativi alla cessione del quinto dello stipendio/pensione.

Tutte le sedi di Federconsumatori, su tutto il territorio nazionale sono a disposizione per ricevere, eventuali abusi, anomalie contrattuali e predisporre modulistica per ricorsi. Di fronte ad anomalie chiaramente riscontrate, si possono recuperare somme significative impropriamente sottratte.

Possono richiedere la verifica tutte/i coloro che hanno dei contratti in corso o, chi ha stipulato contratti negli ultimi 10 anni. Ci si può rivolgere alla Federconsumatori per reperire eventuali contratti, negli ultimi 10 anni, anche se non si è più in possesso della relativa documentazione.

Attraverso un sistema innovativo di software si verificheranno le condizioni per un eventuale recupero e i costi complessivi praticati. Le sedi della Federconsumatori sono a disposizione per ogni chiarimento e assistenza, per chi è già iscritto il servizio è gratuito. Per gli utenti interessati il costo è di 10 euro.

Si tratta di una campagna di grande valore ed efficacia che può dare risultati estremamente importanti sotto il profilo della trasparenza e della correttezza dei finanziamenti.