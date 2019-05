Con Paola Barbato Sarriod de la Tour è 'castello in giallo'

Il castello Sarriod de la Tour di Saint-Pierre ospiterà, domenica 26 maggio alle ore 17, uno degli eventi inseriti nella prima edizione della rassegna "Castelli in giallo, letture in giallo nei castelli piemontesi", organizzata dall'Associazione 'Castelli Aperti' con il sostegno della Regione Piemonte e dell’Associazione delle Fondazionidi origine bancaria del Piemonte e il patrocinio della Regione.

L'importante iniziativa culturale vedrà il coinvolgimento, nel weekend del 25 e 26 maggio, di undici manieri in tutto il Piemonte e di uno in Valle d'Aosta, espressamente Sarriod nel comune di Saint-Pierre: in tale occasione verrà proposta la presentazione in anteprima di 'Zoo', ultimo romanzo di Paola Barbato, nome di spicco della letteratura thriller - genere con cui ha vinto nel 2008 il prestigioso Premio Scerbanenco - oltre che scrittrice e sceneggiatrice di fumetti importanti, tra cui Dylan Dog.

La presentazione del romanzo, in uscita il 28 maggio, sarà introdotta e moderata da Corrado Ferrarese.