Ex presidente Crer VdA a processo per indebita percezione contributi

E' iniziato questa mattina al tribunale di Aosta il processo per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato nei confronti di Enzo Baccega, ex presidente del Crer Valle d'Aosta, il Circolo ricreativo ente Regione-enti locali.

In base alle indagini della Guardia di finanza, coordinate dal pm Luca Ceccanti, Baccega non avrebbe indicato un saldo passivo nei rendiconti e avrebbe omesso di indicare i ricavi legati alla gestione di attività commerciali come il tennis. Senza i presupposti di legge, tra il 2012 e il 2015, avrebbe quindi percepito indebitamente contributi regionali per circa 90 mila euro.



Nel febbraio 2017 l'allora presidente dimissionario della seconda Commissione del Consiglio Valle, Leonardo La Torre, aveva parlato di "un'allegra gestione dei fondi pubblici, un disastro all'interno del Crer, una gestione superficiale": l'allora presidente dimissionario del Crer Vincenzo Caminiti (consigliere comunale Gruppo misto di minoranza ndr) aveva appena illustrato i bilanci del circolo, rispetto ai quali aveva già segnalato incongruità alla Regione e aveva inoltrato un esposto alla Procura. Oggi Caminiti è teste dell'accusa così come il dirigente dell'assessorato regionale alle Finanze Peter Bieller.

I contributi regionali al Crer, regolati da una legge del 1991, si sono ridotti negli ultimi anni, passando dai 57 mila euro del 2005 ai 18 mila euro del 2016. A questi si aggiungono le erogazioni dell'Azienda Usl e del Celva.