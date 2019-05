Due arresti per spaccio di cocaina ad Aosta

Già condannato in primo grado nell'ottobre del 2018 dal tribunale di Aosta a due anni e tre mesi di carcere per spaccio di cocaina, il 31enne romeno Bogdan Marian Ganta,residente ad Aosta, è stato arrestato oggi dalla Guardia di finanza in un'operazione antidroga congiunta tra i Comandi di Aosta e Torino.

A Ganta sono stati concessi gli arresti domiciliari dal gip; in carcere è invece finito Mahmoud Naynia, extracomunitario maghrebino; una terza persona, una donna, è sfuggita alla cattura ed è ora ricercata. Anche in questo caso lo stupefacente acquistato e poi rivenduto dagli indagati ad Aosta e in comuni della cintura era cocaina.

Lo scorso anno con Ganta (avvocato Davide Meloni di Aosta) era stata condannata a due anni e sei mesi di reclusione la 30enne romena Elena Simona Petrescu, difesa dall'avvocato Antonio Foti di Torino.