Région adhère projet 'Jeunes' visé adolescents fragiles

Le gouvernement régional a approuvé l'adhésion de la Région Vallée d'Aoste au projet 'Jeunes' financé dans le cadre du Programme de Coopération transfrontalière France-Italie Alcotra 2014-20 dont le coût total s'élève à 1 million 819 mille - dont 1 million 546 mille euros de contribution Feder et 272 mille 898 euros de contreparties publiques nationales.



L'objectif principal du projet est de détecter les premiers préadolescents et les adolescents fragiles et d'accroître l'accès aux soins des jeunes souffrant de troubles neuropsychiatriques, avec une attention particulière à la montagne et les zones rurales.