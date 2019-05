La riforma dei vitalizi entra nel 'monumentale' odg del Consiglio Valle

Già corposo come mai prima d'ora, l'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio Valle, convocato in sessione ordinaria, europea e internazionale per mercoledì 22 e giovedì 23 maggio, è stato integrato da ulteriori tre punti giungendo a 97 temi in discussione.

L'Assemblea sarà infatti chiamata a esaminare la proposta di legge, presentata dai componenti l'Ufficio di Presidenza, che contiene la rideterminazione degli assegni vitalizi di cui alla legge regionale 33 del 1995, sulla quale la prima Commissione 'Istituzione e Autonomia' ha espresso parere favorevole a maggioranza.

Sono state poi iscritte due interrogazioni a risposta immediata: la prima, depositata dal gruppo ADU-VdA, riguarda la tutela della libertà di espressione dei docenti e degli allievi nella scuola valdostana; la seconda, a firma del gruppo M5S, chiede notizie della relazione tecnica sul rientro dei Vigili del fuoco valdostani alle dipendenze del Ministero dell'interno.

Con questa integrazione, all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare figurano quindi 97 oggetti.