CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Alloggio con 2 camere in vendita a Saint Pierre, loc. Vergnod

Sulla prima collina di Saint Pierre, in loc. Vergnod, in una zona residenziale tranquilla e facilmente raggiungibile, VENDESI caratteristico alloggio sito in un fabbricato di recente ristrutturazione. L'alloggio è posto al primo piano con accesso indipendente ed è composto da una zona giorno ampia, su 2 livelli e con caminetto, camera matrimoniale, seconda camera, bagno con doccia e terrazzo esterno. Nella proprietà è compreso un posto auto coperto. All'esterno sono presenti una splendida area verde e una terrazza a disposizione per tutti condomini dello stabile. Nel piano interrato spaziosa autorimessa a € 20.000,00. € 212.000,00