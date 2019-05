Zaia e Bongiorno: "Sì a Gancia in Europa. Con Gianna a Strasburgo autonomia regionale e sicurezza delle donne arriveranno prima"

Gianna Gancia, da capogruppo del partito di Salvini alla Regione Piemonte, pur da un non facile ruolo di opposizione ha promosso l'iniziativa per aumentare i settori di competenza da negoziare con il Governo di Roma per portare più funzioni e più risorse in terra piemontese, in ciò venendo però stoppata dal centrosinistra in maggioranza. Obiettivo, portare da 11 a 23 le materie da trasferire da Roma al Piemonte, secondo un processo già avviato da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.