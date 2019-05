Volontari Soccorso VdA costituiscono Comitato regionale Anpa

“Oggi si va a completare un percorso iniziato parecchi anni fa e che ha visto l'adesione di 13 associazioni su 15 ad Anpas. Il comitato serve proprio a rafforzare il concetto di Federazione. Questo è un valore aggiunto per quanto riguarda il volontariato e le risorse, che non sono facili da reperire. Con l' adesione alla rete Anpas avremo l'opportunità di invogliare ancora di più i giovani a diventare volontari del soccorso”. Paolo Ferrero, presidente dei volontari del soccorso della Valle d'Aosta, commenta i lavori dell'assemblea dei presidenti delle 13 associazioni che fanno parte di Federazione e iscritte ad Anpas svoltasi domenica scorsa alla presenza del Presidente nazionale Anpas (associazione nazionale pubbliche assistenze) Fabrizio Pregliasco.

(nella foto da sn: Paolo Ferrero presidente volontari Vda; Fabrizio Pregliasco, presidente Anpas; Federico Menean, vice presidente volontari Vda)

L'assemblea ha modificato lo statuto per costituire il Comitato regionale Anpas. Per Fabrizio Pregliasco, presidente Anpas nazionale: “Quello che è avvenuto oggi per me è la realizzazione di un sogno e di un lavoro di vicinanza e di amicizia con i volontari della Valle d'Aosta, che esiste dal 2004. Ora anche i volontari della Valle d'Aosta entrano a far parte di una rete nazionale. Un aspetto questo rimarcato anche dalla nuova legge sulla riforma del terzo settore. Sono contento che adesso anche i volontari del soccorso della Valle d'Aosta entrino a far parte di questa rete nazionale per scambiarsi nuove pratiche, ma soprattutto questo permetterà loro di essere cittadini attivi in questa nostra nazione. Rimane comunque l'indipendenza delle associazioni già radicate sul territorio, così come sono. Non ci sarà nessuno stravolgimento sotto quell'aspetto”.

A livello di cariche non cambia nulla. La modifica, che è stata effettuata domenica 19 maggio, riguarda solo quella statutaria. E il nuovo statuto stabilisce che: “Anpas Comitato Regionale - Federazione del Soccorso Vda e le sue associate si avvalgono in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione”.

Quindi non cambierà nulla a livello di servizi in convenzione con l'Usl Valle d'Aosta. Per le associazioni che non hanno ancora aderito ad Anpas, Il comitato, all’unanimità, ha stabilito che garantirà il supporto amministrativo e gestionale alle due associazioni (Valpelline e Saint-Marcel) che non fanno parte di Anpas fino alla scadenza della convenzione con l’Usl della Valle d'Aosta, cioè fino al 31 dicembre 2019 e a partire da oggi potranno aderire in qualsiasi momento al comitato regionale Anpas Valle d'Aosta, in modo da mantenere l’operatività a garanzia dei servizi per la comunità valdostana.

"Un momento storico importante quello di oggi per le nostre associazioni" sottolinea il presidente Ferrero. In occasione dell'assemblea, inoltre, il coordinatore Mauro Cometto è entrato nei dettagli dell'evento che si svolgerà dal 29 maggio al 2 giugno a Châtillon, il XVII Meeting Anpas Valle d'Aosta. Per la prima volta questo importante appuntamento, che radunerà tantissimi volontari provenienti da tutta Italia, avrà luogo nella nostra regione. Un modo anche questo per ufficializzare l'entrata in Anpas del neo comitato regionale.

Proprio in vista di questo importante evento martedì 21 maggio alle 14 nel salone del CSV ad Aosta si svolgerà la conferenza stampa in collaborazione con la Regione e il Consiglio della Valle d'Aosta.