Aosta: Festa con saggio fine corso invernale ginnastica per anziani (FOTO GALLERIA)

"I corsi di ginnastica così come tutte le attività di aggregazione sono l'occasione per favorire l'integrazione e la socializzazione". Luca Girasole, Ovviamente a breve partiranno i corsi di ginnastica estivi all'aperto, così come previsto dal nostro calendario di attività creato nell'ambito della coprogettazione a favore degli anziani autosufficienti. Dopo il saggio il corso è proseguito con una "lezione convivi ale".

Un calendario trimestrale che ho fortemente voluto, che prevede almeno un'attività od un evento giornaliero, sabato e domenica compresi, per fornire loro servizi ma soprattutto una possibilità di aggregazione e con la finalità ultima di non lasciarli MAI soli".

Ma soprattutto l'’attività fisica per un anziano è di estrema importanza, per non incorrere in patologie da invecchi amento precoce, evitare la sindrome da allettamento e migliorare il proprio stato di salute. Con il progredire degli anni, il corpo subisce un progressivo decadimento fisiologico a causa di fattori biologici ed ambientali. Pertanto il deperimento della funzionalità dell’organismo è individuale, ovvero varia da soggetto a soggetto.

"La ginnastica quotidiana, unitamente ad uno stile di vita attivo- ricorda Girasole (nella foto) - influenza positivamente lo stato di salute dell’anziano. Sia dal punto di vista fisico che mentale".