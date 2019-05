Journée mondiale des abeilles, initiatives en Vallée d'Aoste

À l'occasion de la Journée mondiale des abeilles, le lundi 20 mai, en collaboration avec l'Association des apiculteurs valdôtains, l'assessorat à Agriculture organise différentes activités d'information et de diffusion concernant le secteur de l'apiculture, destinées à la fois aux élèves des écoles primaires, à la fois au grand public.



''Nous avons mis en place une série d'initiatives visant à sensibiliser la communauté à la nécessité de protéger les abeilles, notamment par la promotion de nouvelles pratiques agricoles biologiques et biodynamiques. Cette journée est aussi un moment de promotion de l'apiculture, qui est très importante pour notre région et fondamentale pour la chaîne agroalimentaire de qualité, où la production de miel est l'un des points forts de la région'' souligne l'assesseur à l'Agriculture Laurent Viérin



Dans l'après-midi, de 18h à 19h30, à Quart, à la pépinière régionale Abbé Henry, rendez-vous destiné au public avec une dégustation guidée de miels par l'expert du secteur Lucia Piana. Un technicien en apiculture de l'assessorat va accompagner les écoliers à la découverte de la vie des abeilles et de la production de miel à Saint-Marcel.



A Châtillon, la ville du miel, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, il sera possible de participer à des activités didactiques destinées aux enfants et aux adultes, à travers un itinéraire thématique comprenant une visite au rucher, au musée du miel et des rencontres avec des experts du secteur pour découvrir le monde des abeilles.