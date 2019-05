Scialpinista soccorso nel maltempo al Dondena di Champorcher

Intervento del Soccorso alpino valdostano domenica a Champorcher, a monte del rifugio Dondena, in aiuto di uno scialpinista di 48 anni, residente in Italia, rimasto infortunato.

In seguito a una caduta l'uomo ha riportato la frattura di una gamba ed è rimasto bloccato in mezzo al maltempo; i soccorritori sono giunti in elicottero a Champorcher e poi hanno proseguito a piedi. Lo scialpinista è stato medicato sul posto poi trasportato a valle e in seguito ricoverato all'ospedale 'Parini' di Aosta. Hanno partecipato al soccorso anche le guide del Sagf della Guardia di finanza e agenti del Corpo forestale.