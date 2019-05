ELEZIONI EUROPEE: Gheller presenta a Epav la sua Europa

L'Europa dei Popoli, delle Autonomie, della solidarietà, dell'accoglienza e del lavoro che guarda ai giovani e ai servizi sociali di eccellenza. E' quest' l'Europa immagina da Marco Gheller, candidato per la lista n. 16 Autonomie per l'Europa, ha presentato all'assemblea dei simpatizzanti e iscritti dell'Epav che lo sostengono in uin progetto politico "non solo per le elezioni europee ma che guarda oltre, al futuro della Valle".

Marco Gheller, candidato della lista 'Autonomie per l'Europa', è il capofila del percorso intrapreso dai movimenti Union valdotaine, Union valdotaine progressiste, Uvp Alpe, Stella Alpina ed Epav.

"All'Europarlamento - ha ribadito Gheller - ci collocheremo nel blocco delle autonomie e del federalismo europeo". Ha quindi aggiunto: "Votare questa lista è votare per il futuro della Valle d’Aosta in Europa, perché è impensabile una Valle d'Aosta senza Europa”.