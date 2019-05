'Ostepatia per restare in salute'; conferenza del dottor Sidney Actis a Variney

Dai tumori alle malattie cardiovascolari, sono in costante aumento le emergenze sanitarie delle popolazioni occidentali. Venerdì 24 maggio alle ore 20,30 presso la ex latteria di Variney, a Gignod, in collaborazione con la biblioteca intercomunale Allein-Gignod l'osteopata Sidney Actis sarà relatore della conferenza 'Ostepatia per restare in salute'.





"La salute è ciò che di più prezioso abbiamo. Quante volte ci siamo sentiti dire che un nostro problema fisico non trova spiegazione?", è la domanda che Actis porrà al pubblico e alla quale cercherà di dare risposta.

L’osteopatia è una terapia manuale e olistica che, diversamente da larga parte della medicina tradizionale, guarda alla totalità della persona e non alla singola parte che accusa il disturbo. Mira a correggere lo squilibrio creatosi in seguito al sintomo doloroso, per ristabilire così l’armonia e riequilibrare le tensioni; individua le aree in disfunzione e ripristina il normale funzionamento dell’organismo con la stimolazione della capacità di recupero e di autoguarigione del corpo.

"L’osteopatia può curare, o prevenire, i più vari disturbi per ogni fascia di età e collaborare a fianco di altre discipline mediche - spiega Actis - con la riduzione di dolore, viene ridonato alla persona il suo benessere, la normalità della salute nella vita quotidiana".