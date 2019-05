Aosta: Al via verifiche per assegnazione 40 alloggi

Approvato nei giorni scorsi dalla Commissione regionale Casa o l'aggiornamento della graduatoria per l'assegnazione definitiva degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del comune di Aosta.

Dei 492 nuclei familiari collocati in graduatoria per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel comune di Aosta, una quarantina presto potranno entrare in possesso dell’alloggio.

Infatti, come sottolinea Luca Girasole, assessore alle politiche sociali del Comune di Aosta, “da lunedì 20 gli uffici inizieranno ad effettuare le verifiche previste sulla permanenza dei requisiti di chi si trova nelle prime posizioni e subito dopo potremo iniziare ad assegnare i circa 40 alloggi ad oggi già disponibili”.

L’assessore ha poi anticipato che il 27 maggio terrà una conferenza stampa per illustrare “in che modo l'Amministrazione risponde a chi da tempo aspetta una ‘casa popolare’, ma anche a chi si trova in emergenza abitativa ed a quei nuclei che sono stati inseriti dall'Arer nella nuova graduatoria per avere un cambio di alloggio”.