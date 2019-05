Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda pagina Facebook montagnavda canale You Tube montagna vda.

Sentiero del Lys - Completo - 3° tappa

Breve tappa che ci fa entrare nel cuore della Riserva naturale del Mont Mars e dei suoi bellissimi laghi.

Il rifugio, aperto solo dall'estate 2018 è in magnifica posizione sopra al lago.

Il rifugio offre anche un ottimo servizio di ristorazione.

Dal rifugio è possibile, in poco più di mezz'ora, raggiungere il Col della Barma, percorso dalla processione che porta a Oropa.

Il percorso nella seconda parte segue il tracciato dell'alta via n. 1 e del Tor des Geants.

Il ritorno può essere effettuato dal sentiero normale che dal lago Vargno scende nel vallone per poi risalire leggermente a Pian Coumarial.

