COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA AUTONOMISTES: Retour inquiétant de l’extrême droite

En ce 18 mai 2019, au moment même où les forces de l’extrême droite néo fasciste se rencontrent à Milan sur invitation de la Lega, pour saper les fondements de notre civilisation européenne et de notre démocratie, à 75 ans de la mort tragique d’Emile Chanoux, nous, libres citoyens et représentants des Mouvements autonomistes qui s’inspirent de sa pensée, voulons affirmer haut et clair la volonté de défendre les libertés conquises, parfois au prix de la vie, par ceux qui, comme Chanoux, ont lutté contre la dictature fasciste.

Cette rencontre de Milan d’aujourd’hui, qui a le soutien de la Lega Vda et de la soi-disant «Jeune Vallée d’Aoste», et le retour inquiétant de l’extrême droite, nous imposent une prise de position lucide quant à la possibilité que des idéologies néfastes reprennent du terrain, sous prétexte de répondre aux légitimes préoccupations de la société contemporaine. L’essence du message fédéraliste et pacifiste d’Emile Chanoux est notre repère en ces temps difficiles, pour que nous puissions répondre par la solidité de nos arguments et de nos idéaux à l’avancée des nouveaux fascismes.

In questo 18 maggio 2019, nel momento stesso in cui le forze dell’estrema destra neo fascista si incontrano a Milano su invito della Lega, per minare le fondamenta della nostra civiltà europea e della nostra democrazia, a 75 anni dalla tragica morte di Emile Chanoux, noi liberi cittadini e rappresentanti dei Movimenti autonomisti che si ispirano al suo pensiero, vogliamo riaffermare con forza la nostra volontà di difendere le libertà conquistate, talvolta al prezzo della vita, da coloro che, come Emile Chanoux, hanno lottato contro la dittatura fascista. Questo incontro di Milano di oggi, sostenuto anche dalla Lega Vda e dalla cosiddetta «Jeune Vallée d’Aoste», insieme al ritorno inquietante dell’estrema destra, ci impongono una presa di posizione lucida circa la possibilità che queste nefaste ideologie riprendano piede col pretesto di rispondere alle legittime preoccupazioni della società contemporanea.

L’essenza del messaggio federalista e pacifista di Emile Chanoux è il punto di riferimento in questi tempi difficili e ci indica una strada grazie alla quale risponderemo con la forza dei nostri argomenti e dei nostri ideali all’avanzata dei nuovi fascismi.

Alpe, Epav, Stella Alpina, Union Valdôtaine, Union Valdôtaine Progressiste, Autonomie 4.0 e Area Democratica-Gauche Autonomiste