Conto alla rovescia per la grande festa dei pensionati Cgil a Gressan

"Sarà una festa per tutti e di tutti, quella che avrà luogo a Gressan sabato 25 maggio dalle 10 alle 19 nell'area verde". Così una nota del sindacato pensionati Spi-Cgil Valle d'Aosta annuncia la Festa cui saranno presenti anche: LiberEtà, Federconsumatori, Uisp, Anpi, Cgil Caaf, Inca, Legambiente, Emergency, Auser, Les Amis du Coeur e Wellness Walking.

Il segretario dello Spi regionale Domenico Falcomatà sottolinea: “Sarà una giornata caratterizzata da musica, sport, cultura e dal buon cibo. Sarà anche l'occasione per confrontarsi sui temi importanti che riguardano non solo i pensionati, ma tutti i cittadini valdostani: dalla sanità ai tagli delle pensioni. Si parlerà delle future iniziative, a cui prenderà parte il nostro sindacato sia a livello nazionale che locale. Sarà, soprattutto, una giornata di festa, dove non mancheranno momenti di puro divertimento e di intrattenimento. E per i buongustai ci sarà un menù strepitoso pensato ad hoc per questo evento. Ci tengo a ringraziare tutte le associazioni che hanno deciso di collaborare a questo nostro evento. Inoltre per tutta la giornata saranno attivi i servizi del Patronato INCA e fiscali del CAAF”.

Il costo del pranzo per gli iscritti allo SPI Cgil Valle d'Aosta sarà di 15 euro. Per le prenotazioni contattare i seguenti numeri 0165.271620 oppure 345.6897945 .

Via e-mail all'indirizzo spi@cgil.vda.it. Infine, si potranno effettuare le prenotazioni per il pranzo anche in tutte le sedi valdostane della Cgil.