Le Gouvernement régional, sur proposition de l’Assesseur à la Santé, au Bien-être et aux Politiques sociales et de l’Assesseur au Tourisme, aux Sports, au Commerce, à l'Agriculture et aux Biens culturels, a défini les modalités d’exploitation des alpage pour l’été 2019, conformément aux dispositions en vigueur en matièe de prophylaxie et d’assainissement du cheptel visées le 11 janvier 2019.

Les dispositions approuvées seront notifiées à l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, aux Syndics de la Vallée d’Aoste, aux agents des Forces de l’Ordre, à l’Assessorat régional au Tourisme, aux Sports, au Commerce, à l'Agriculture et aux Biens culturels, ainsi qu’à l’Association régionale des éleveurs valdôtains.