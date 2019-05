GIUNTA REGIONALE: IL COMUNICATO

La Giunta regionale si è riunita sotto la presidenza di Antonio Fosson. Questi i principali provvedimenti adottati:

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta, su proposta del Presidente della Regione e dell’Assessore all’Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili, ha nominato Maria Norina Bieler e Claudio Benzo, quali Consiglieri della Fondazione Liceo linguistico di Courmayeur, per un triennio.

FINANZE, ATTIVITA PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

L’Esecutivo ha approvato l’ottava graduatoria relativa al terzo avviso pubblico previsto per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell’edilizia residenziale, per una spesa complessiva di 636 mila 971 euro.Il Governo della Regione ha approvato il quarto avviso pubblico finalizzato alla concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell’edilizia residenziale - misura “soggetti privati”, destinando all’attuazione dell’avviso pubblico la somma complessiva di 2 milioni 741 mila 155 euro.

AFFARI EUROPEI, POLITICHE DEL LAVORO, INCLUSIONE SOCIALE E TRASPORTI

La Giunta regionale ha approvato le disposizioni per la realizzazione degli esami per il conseguimento delle qualificazioni in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

AMBIENTE, RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE

La Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità di espletamento delle procedure selettive volte all’assunzione, ai sensi della legge regionale 21/2017, con contratto di diritto privato, degli operai idraulico-forestali comuni, qualificati, qualificati super, specializzati e specializzati super per i cantieri di lavoro per l’esecuzione diretta degli interventi di cui alle leggi regionali 44/1989 e 67/1992. La proposta di deliberazione riguarda i nuovi criteri per l'assunzione, con contratto di diritto privato, degli operai idraulico-forestali nell'ambito dei cantieri forestali gestiti dal Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale. Con questo atto si ricomprendono in un'unica regolamentazione le modalità di assunzione per tutte le qualifiche previste dal contratto, compresi gli operai comuni stagionali, la cui graduatoria è scaduta il 2 maggio 2019.L’onere derivante dall’assunzione del personale per il quale verrà disposto l’avvio delle procedure selettive trova copertura sui fondi previsti per la realizzazione dei piani annuali e poliannuali per l’esecuzione in amministrazione diretta degli interventi.

ISTRUZIONE, UNIVERSITA’, RICERCA E POLITICHE GIOVANILI

L’Esecutivo ha approvato approvare la partecipazione di una delegazione della classe 5^B del Liceo classico, artistico e musicale di Aosta – liceo artistico, vincitrice del concorso nazionale Follow the money. Da Giovanni Falcone alla Convenzione ONU di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale, che permette l’accesso al viaggio della legalità Civitavecchia-Palermo il 22, 23 e 24 maggio 2019, in occasione del XXVII Anniversario delle Stragi di Capaci e di Via d’Amelio.Il Governo della Regione ha definito in 140 euro l’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario dovuta, per l’anno accademico 2019/2020, dagli studenti iscritti all’Università della Valle d’Aosta, ai sensi della l.r. 25/2001, e dagli studenti iscritti a corsi di alta formazione artistica e musicale dell’Istituto musicale pareggiato di Aosta – Conservatoire de la Vallée d’Aoste.Le Gouvernement régionale a approuvé l’adhésion de la Région - Structure politiques de la jeunesse, projets cofinancés et européens au projet n° 4 «Jeunes» appartenant au Plan Intégré Thématique PRO-SOL PROximité SOLidaire financé dans le cadre du Programme de Coopération transfrontalière France/Italie Alcotra 2014/20 (FEDER), dont le coût total s’élève à 1 million 819 mille 323 euros – dont 1 million 546 mille 424,55 euros de contribution FEDER et 272 mille 898,45 euros de contreparties publiques nationales.L’objectif principal du projet est de détecter les premiers préadolescents et les adolescents fragiles et d'accroître l'accès aux soins des jeunes souffrant de troubles neuropsychiatriques, avec une attention particulière à la montagne et les zones rurales.Con il parere favorevole del CPEL, la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, l’erogazione al Comune di Pont-Saint-Martin del contributo straordinario per un importo massimo di 2 milioni 700 mila euro, concesso per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 4 del 24 aprile 2019, per la realizzazione di una scuola progettata per moduli prefabbricati, destinata ad ospitare temporaneamente la sede dell’istituzione scolastica Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose A e le classi della scuola secondaria di primo grado di Pont-Saint-Martin. Nel provvedimento sono stati inoltre definiti i criteri e le modalità di erogazione del contributo.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Opere pubbliche, Territorio ed Edilizia residenziale pubblica di concerto con l’Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti, ha approvato il Progetto Supporto tecnico-specialistico all’attuazione di progetti di realizzazione di piste ciclabili e di interventi di efficientamento energetico, nell’ambito del Programma Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR) e il relativo finanziamento per un importo complessivo pari a 90 mila euro.Il bando è finalizzato al sostegno e al rafforzamento delle strutture regionali coinvolte nell'attuazione dei progetti e al miglioramento della governance multilivello.L’Esecutivo ha approvato una Convenzione con l’Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po per l’esecuzione delle attività di interesse comune per l’attuazione del Programma stralcio (annualità 2018) relativo a interventi di manutenzione, in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del distretto idrografico del fiume Po”, approvato dalla Conferenza Istituzionale Permanente e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che prevede, per quanto riguarda la Valle d’Aosta, il finanziamento di 6 interventi nei Comuni di Courmayeur, Allein, Avise, Bionaz, Cogne e Morgex, per un importo complessivo di 272 mila euro.

SANITA, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Le Gouvernement régional, sur proposition de l’Assesseur à la Santé, au Bien-être et aux Politiques sociales et de l’Assesseur au Tourisme, aux Sports, au Commerce, à l'Agriculture et aux Biens culturels, a défini les modalités d’exploitation des alpage pour l’été 2019, conformément aux dispositions en vigueur en matièe de prophylaxie et d’assainissement du cheptel visées le 11 janvier 2019. Les dispositions approuvées seront notifiées à l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, aux Syndics de la Vallée d’Aoste, aux agents des Forces de l’Ordre, à l’Assessorat régional au Tourisme, aux Sports, au Commerce, à l'Agriculture et aux Biens culturels, ainsi qu’à l’Association régionale des éleveurs valdôtains (AREV).

TURISMO, SPORT, COMMERCIO, AGRICOLTURA E BENI CULTURALI

La Giunta regionale ha approvato la collaborazione, per il tramite della Struttura Attività espositive, con la Provincia autonoma di Trento in occasione della partecipazione di alcuni artisti valdostani alla mostra Artisti a Statuto speciale 2019, in programma a Trento dal 1° al 30 giugno 2019.