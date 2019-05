Fête de clôture du 57e Concours scolaire de patois 'Abbé Cerlogne'

L’Assessorat du Tourisme, des Sports, du Commerce, de l’Agriculture et des Biens culturels communique que la grande fête du Concours Cerlogne se déroulera cette année dans la Commune de Villeneuve les 23 et 24 mai prochains.

Créé en 1963 par René Willien, le Concours est organisé par le Bureau régional Ethnologie et Linguistique et Archives historiques de l’Assessorat, avec la collaboration du Centre d’Études Francoprovençales « René Willien », dans le but de sauvegarder et de mettre en valeur la culture francoprovençale.

La grande fête de clôture représente, quant à elle, une juste récompense pour le travail réalisé tout au long de l’année scolaire mais aussi une occasion d’échanges et de confrontation pour tous les élèves qui ont travaillé sur le thème qui leur avait été proposé cette année : Les innovations technologiques dans les foyers valdôtains.

La fête touchera trois zones de la commune où seront organisées une série d’initiatives pour les différentes écoles : le parc de Chavonne – le bourg – l’école moyenne et la centrale hydroélectrique de Champagne.

Le clou de la fête se tiendra dans le parc de Chavonne où les élèves des écoles de Villeneuve présenteront à leurs camarades, sous le chapiteau, le spectacle de chants et de danses de la tradition qu’ils ont préparé tout au long de l’année scolaire. Toujours dans le parc et dans l’ancien bâtiment de la Cogne mis à la disposition des organisateurs par la Croix Rouge, les petits des écoles maternelles assisteront à une série d’animations qui ont été préparées à leur intention. Dans ces mêmes locaux sera aménagée l’exposition des travaux réalisés par les écoles ayant adhéré au Concours.

Pour la première fois, le BREL a demandé la collaboration de la Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro pour l’organisation d’activités captivantes pour les enfants du Concours Cerlogne. Après avoir accepté avec enthousiasme ce défi, ils ont mis au point une promenade contée et animée originale qui fera découvrir aux élèves des écoles primaires le territoire de Villeneuve, son histoire, ses habitants et ses caractéristiques.

Quant aux élèves des écoles moyennes, ils visiteront la centrale hydroélectrique, assisteront à la projection de la vidéo Vitto ! Féyèn eun soito deun lo ten, réalisée par leurs camarades de 2° et 3° de l’école moyenne de Villeneuve, participeront à un atelier sur les activités de prévention organisé par le Département des ressources hydriques et du territoire avant de se rendre au parc de Chavonne où les attendront des activités plus physiques telles que le rafting sur le lac et le Parc Aventure.

Deux expositions ont été préparées pour l’occasion : la première par l’administration communale, une exposition photographique sur l’huile de noix, une production locale, et la seconde par le BREL, une exposition multimédia de présentation du territoire et de son évolution dans le temps.

L’Assesseur au Tourisme, sports, commerce, agriculture et biens culturels souligne que le Concours Cerlogne fait partie des actions de sauvegarde, maintient et valorisation de notre langue identitaire, la langue du cœur en impliquant chaque année de nombreux élèves avec leurs enseignants, ce qui encourage l’administration à persévérer avec ces activités de soutien du patrimoine immatériel. Cette initiative favorise aussi l’approche des jeunes non patoisant à la culture s’exprimant en langue francoprovençale. On espère ainsi qu’ils seront ainsi stimulés à l’apprendre et à l’utiliser dans leur vie quotidienne. Les jeunes patoisants, quant à eux, ont la possibilité de prendre conscience de la dignité de leur langue maternelle et donc de l’importance de la maintenir.

Le Syndic de Villeneuve déclare que notre communauté est heureuse d’accueillir pour la deuxième fois cette importante manifestation régionale qui représente pour nous non seulement une fête mais surtout l’occasion de valoriser l’histoire, la culture et le tourisme de Villeneuve. L’importance du patois est selon nous évidente au niveau européen aussi, de la même manière que l’anglais et le français, et son enseignement reste aujourd’hui l’une des prérogatives les plus caractéristiques de l’école valdôtaine. Il est donc important que l’institution publique doit continuer à supporter vivement les initiatives telles que le Concours Cerlogne, qui nous permet de maintenir vivante la langue des anciennes générations parmi les jeunes valdôtains de notre époque.

Le Concours Cerlogne ne finira pas tout à fait le 24 mai à Villeneuve. En effet, le lundi 27 mai à 17h sera inaugurée dans le foyer situé au premier étage de la bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste l’exposition photographique « Concours Cerlogne ! » qui raconte le parcours scolaire consacré chaque année à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine linguistique et culturel valdôtain : un récit historique et anthropologique dans le temps où les Valdôtains pourront se reconnaître à une époque où ils n’étaient encore que de jeunes élèves… L’exposition sera ouverte au public jusqu’au samedi 29 juin 2019.