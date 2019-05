Fine settimana freddo e uggioso sulla Valle

Le previsioni dell'Ufficio meteo regionale per i prossimi giorni non sono affatto a favore dei meteoropatici che si svegliano con la tristezza e l’ansia quando guardano il cielo e non vi trovano un bel sole ammiccante o a cui venga mal di testa quando fa brutto.

Modelli matematici e previsori, all’unisono, parlano di un tempo a favore di malinconia e ritiro.

Giornate che conciliano letture, poesie, l’ascolto di musica, adatte a riflessioni introspettive. I più sereni potranno accontentarsi di qualche piacevole momento di distrazione davanti alla televisione, ma di sicuro non saranno troppo favoriti felici momenti all’aperto.

Una consolazione arriva soltanto per coloro a cui il vento procura insofferenza ed emicranie, perché pare che non soffierà con l'intensità delle domeniche passate e che, piuttosto, si manterrà dolce, sotto forma di brezza.

In una serie di giornate che saranno molto simili le une alle altre prevarranno cieli coperti e deboli piogge sparse. Con più rilevanza in bassa valle e sui confini meridionali, la neve prenderà un po’ di scena e manterrà i versanti innevati, sebbene ritirandosi di giorno in giorno verso quote più alte.

Nelle prossime ore la tendenza sarà grigia e "umida” anche se l’intensità dei fenomeni dovrebbe ridursi nel corso del tempo, fino ad arrivare a una domenica pomeriggio in cui potrebbe persino far breccia qualche raggio di sole.

Le attese fiduciose, seppure del tutto da confermare nei prossimi giorni (http://cf.regione.vda.it/home.php), sono infatti quelle di una rimonta della pressione, oltre che delle temperature, che potrebbe trasformare l’instabilità prevista ancora per lunedì in una sempre più piacevole e serena "pace” meteorologica da assaporare nella parte centrale della settimana.