Con la Sfom piazza Chanoux ad Aosta diventa sala di concerto

'Attenzione!! Vibrazioni in piazza!' è il titolo dell'evento organizzato dalla Sfom, la Scuola di formazione e orientamento musicale della Valle per sabato 8 giugno alle 18 in piazza Chanoux ad Aosta.

L'idea è quella di 'allestire' per almeno 15 minuti la piazza come un'orchestra estemporanea: “Sei un musicista? - è l'invito rivolto a tutti dagli organizzatori - Porta il tuo strumento. Non hai mai suonato? Porta una pentola/un barattolo e imparerai sul momento”.

La speranza della Sfom è quella di realizzare una performance artistico-musicale quasi improvvisata, immediata e terapeutica.