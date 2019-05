Doues, sequestrati 90 grammi di cannabis a giovane agricoltore

Dovranno essere chimicamente analizzati i 90 grammi circa di marijuana sequestrati dai carabinieri di Valpelline a un giovane valdostano, incensurato, residente a Doues.

La cannabis legale è liberamente in commercio da diversi mesi; il giovane è un agricoltore e durante un controllo i carabinieri di Valpelline lo hanno trovato in possesso del presunto stupefacente, del quale però dovrà essere quantificato il principio attivo per stabilirne l'effettivo superamento dei limiti consentiti dalla legge.

Il giovane ha dichiarato di non aver mai coltivato cannabis e di aver acquistato il prodotto in buona fede e solo per valutare la possibilità di una coltivazione.