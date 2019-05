Premio Donna dell’Anno 2019, avviata collaborazione con Liceo artistico di Aosta

È ormai iniziato il conto alla rovescia per conoscere chi sarà la vincitrice del Premio Internazionale "La Donna dell'Anno", giunto alla sua ventunesima edizione, promosso dal Consiglio Valle con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, in collaborazione con il Soroptimist International Club Valle d'Aosta, con il brand Donna Moderna in qualità di media partner e con il contributo della Fondazione CRT.

Nell'attesa della cerimonia finale, prevista per venerdì 31 maggio ad Aosta, al teatro Splendor alle ore 21, in questi giorni sta entrando nel vivo il programma di iniziative organizzate nell'ambito del Premio "La Donna dell'Anno", che vuole sostanziarsi sempre più in un progetto che coinvolga il territorio valdostano, ed in particolare i giovani.

L'arte per celebrare le donne resilienti

Anche alla luce del riscontro molto favorevole dello scorso anno, si è deciso di avvalersi nuovamente dell'arte quale strumento di sensibilizzazione sul tema centrale del Premio, che quest'anno si focalizza sulle "Donne resilienti". Essere resilienti implica una dinamica positiva, una capacità di andare avanti, nonostante le crisi, permettendo la costruzione, anzi la ricostruzione, di un nuovo percorso di vita. Le tre finaliste Cacilda Massango, Francesca Faedi e Aminetou Ely, insieme con Elisabetta Iannelli, vincitrice del Premio Soroptimist, sono donne simbolo della resilienza: hanno mostrato resistenza agli urti della vita senza spezzarsi e hanno affrontato sfide ambiziose con coraggio e determinazione.

I progetti realizzati quest'anno hanno coinvolto il Liceo artistico di Aosta, coordinati dal direttore artistico, Paola Corti, e hanno potuto contare sul supporto della Cittadella dei giovani di Aosta.

Flash mob: sabato 25 maggio, alle ore 12 ad Aosta, in piazza Roncas, un centinaio di ragazzi e ragazze del Liceo artistico di Aosta saranno impegnati in un flash mob, ovvero in un'azione performativa, su musica e testo, ispirata al tema del Premio.

Scenografie: in occasione della cerimonia finale di venerdì 31 maggio, verranno utilizzate le scenografie, selezionate tra gli 11 bozzetti proposti, appositamente ideate dai ragazzi delle classi quarte del Liceo artistico di Aosta. Tutte le bozze progettuali saranno esposte nell'atrio del teatro Splendor.

Premio Popolarità

Fino alle ore 12 di mercoledì 31 maggio è attivo il voto online per l'attribuzione del Premio Popolarità sul sito del Consiglio Valle (www.consiglio.vda.it/app/donnadellanno). La procedura prevede che, dopo aver votato, verrà inviata una mail di verifica, dalla quale si deve confermare scelta utilizzando l'apposito link. Nel caso in cui non si trovi la mail nella inbox, occorre controllare la posta indesiderata (spam).