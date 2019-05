Aosta: Possibile interruzionne acqua potabile in alcune zone della collina

Per consentire l’esecuzione di verifiche idrauliche sulla rete dell’acquedotto comunale, l’erogazione dell’acqua potabile potrà subire interruzioni dalle ore 22 del 21 maggio alle ore 4 del 22 maggio, nelle seguenti zone:

- Reg. Bornyon - Reg. Saraillon - Reg. Collignon - Reg. Bibian - Reg. Consolata - Via Grand Tournalin - Via dei Capuccini - Viale G.S. Bernardo - Via Edelweiss - Via delle Betulle (dall’incrocio con via Petigat fino a viale G.S. Bernardo).

In seguito l’acqua potrà presentare carattere di torbidità e quindi si sconsiglia l’uso di elettrodomestici fino allo spurgo della tubazione.