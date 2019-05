Avvenimenti segnalati dall'agenzia ANSA pubblicati sul sito della regione autonoma Valle d'Aosta

Avvenimenti previsti per giovedì 9 maggio in Valle d'Aosta:



- ST-CHRISTOPHE -Assessorato Turismo,loc. La Maladière 39 ore 11





Conferenza stampa di presentazione delle iniziative in



occasione della tappa valdostana del Giro d'Italia,



Saint-Vincent- Courmayeur Skyway Monte Bianco. E' presente il



presidente della Regione.



- ST-CHRISTOPHE - UniVda, loc. Grand-Chemin 73/75 ore 13:30





Ciclo di lunch seminar 'Thinking green: going commercial'.



- AOSTA - Regione, Sala Commissioni ore 14:00





Riunione della prima Commissione "Istituzioni e Autonomia"



con all'odg la nomina del relatore della proposta di legge



concernente la rideterminazione degli assegni vitalizi e per



audire Mia Caielli dell’Università di Torino sulle



problematiche connesse all'introduzione di meccanismi per



garantire una rappresentanza democratica di genere nei



Consigli comunali.



- AOSTA - Municipio, sala consiliare ore 14:30





Riunione della quarta Commissione consiliare permanente



“Affari istituzionali”, con all'odg la ratifica variazione al



bilancio di previsione 2019-2021 delibera di Giunta comunale



n. 37 del 28/03/2019 e la variazione al bilancio di



previsione 2019-2021 e modifica alla nota di aggiornamento



Dup 2019-2021.



- AOSTA - UniVda, Strada Cappuccini 2A ore 15:00





Nell'ambito del ciclo 'E se oggi andassi a lezione



all'Università?', incontro 'Lo sviluppo di un brand nel



settore turistico'.



- AOSTA - Regione, sala Commissioni ore 15:30





Consegna di una borsa di studio per la formazione



internazionale, voluta dal Consiglio Valle in collaborazione



con la Fondazione Intercultura onlus di Colle di Val d'Elsa



(Siena).



- AOSTA - Biblioteca ore 17





Conferenza sullo scavo archeologico dell'ospedale Parini.



- JOVENCAN - Viticoltore Braga, Fraz. Etral 1/3 ore 20





Iniziativa 'Il giovedì dal produttore', organizzata da Fisar



Vda.



- AOSTA - Torre dei Balivi ore 20.30





Rassegna 'Jeudi du Conservatoire'.



- AOSTA - Regione, Sala Viglino ore 20:45





Serata divulgativa sul disagio mentale in Valle d’Aosta.



- AOSTA - Teatro Splendor ore 21:00





Seconda edizione di Sinopsìa, con Samuele Bersani e Marco



Rainò, progetto originale per la Saison Culturelle.