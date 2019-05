Inchiesta appalti, Cognetta (Mouv') chiede accertamenti Regione su presidente Cervino spa

Vuole il Governo regionale dare indicazioni alla società Finaosta per avviare un'indagine sulla società Cervino Spa al fine di rilevare eventuali profili di illegittimità rispetto alla condotta del presidente Maquignaz?

La domanda è contenuta in un'interpellanza del consigliere di Mouv' Roberto Cognetta (foto a lato), iscritta al prossimo Consiglio Valle, che muove dalle notizie circa l'inchiesta 'Do ut des' della procura di Aosta, in cui Federico Maquignaz, presidente della società funiviaria partecipata Cervino Spa è indagato per reati corrutivi in relazione ai lavori di riqualificazione del bar-ristorante Rocce Nere di Plan Maison a Cervinia.

"Appreso dagli organi di stampa - spiega Cognetta - che in una conversazione intercettata il 26 febbraio 2018, l'allora capo dell'ufficio tecnico del comune di Valtournenche, Fabio Chiavazza (arrestato e indagato nell'ambito dell'inchiesta ndr) aveva manifestato le sue perplessità per i lavori del bar Rocce Nere al Presidente e Amministratore delegato della Cervino Spa, Federico Maquignaz e che Maquignaz gli aveva risposto: 'tieni presente che sono in Soprintendenza ci han già dato l'ok eh'; e visti pareri tecnici sull'opera legati a vincoli urbanistici precisi e inderogabili", Cognetta chiede che in caso di inchiesta amministrativa 'interna' sul corretto operato dei vertici della Cervino spa la Giunta presenti "nel più breve tempo possibile i risultati di tale indagine alla Commissione consiliare competente, al fine di rendere edotto il Consiglio sulle risultanze di tale indagine in modo da effettuare consapevolmente eventuali scelte politiche conseguenti". Il che tradotto potrebbe voler dire richiesta di dimissioni di Federico Maquignaz.