Aosta: Sindaco Centoz, 'per il verde pubblico possiamo e dobbiamo fare di più'

Procede il secondo taglio del verde pubblico in città, e rispetto ai recenti anni passati, quando in aiuole e parchi ai primi di giugno l'erba era ancora alta, è un bel passo avanti. Ma forse non è abbastanza, se il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, sostiene che

"sulla cura del verde e sulla necessità di avere dei parchi cittadini occorrerà in futuro fare nuovi ragionamenti".

Per Centoz, nel prossimo futuro occorrerà "recuperare maggiori risorse: le grosse criticità che abbiamo riscontrato riguardano la contrazione pesante delle risorse per gestire adeguatamente il verde pubblico della città"; organizzare "una squadra unica degli operai per ottimizzare gli interventi e le risorse umane e per dare risposte più puntuali ai cittadini"; studiare "un accordo quadro per la manutenzione del verde e delle strade per superare i piccoli appalti che complicano e appesantiscono le procedure"; avviare "percorsi di co-progettazione e co-gestione delle aree verdi cittadine" nonchè investire "affinché ci siano più parchi in città, almeno uno in ogni quartiere".

Sul tema il sindaco si dice pronto "a ricevere suggestioni e consigli dai cittadini".