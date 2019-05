ADOZIONE DEL CUORE, URGENTE : IL PICCOLO TAPPO E ' CIECO E IN CANILE GIRA SU SE**’**STESSO.*

*FACCIAMOLO USCIRE, DIAMOGLI UNA CASA .*



"Mi chiamo Tappo, ho 7 anni circa, peso 9 kg e cerco una famiglia, amore e serenita'.



Sono stato trovato per la strada, ero ferito quindi portato in

canile...in canile si sono accorti che non vedo più, forse proprio a

causa dell'incidente .



Il canile non è un posto per me.



Nel mio box abbaio per richiamare l'attenzione, ho fame e cerco il

contatto umano.



I miei amici volontari mi coccolano ma sto da solo 23 ore al giorno.



Vivo sempre e solo sul cemento.



Nel box giro su me stesso, per la solitudine, per il buio e l'assenza di

voci e carezze.



Aiutatemi a trovare una mamma, il canile è un posto orribile.



Mi trovo in provincia di Trapani ma sono adottabile ovunque. "



Per un cane piccolo cieco il canile è terribile.



Loro non avendo la vista sanno di esistere solo con i suoni, il

contatto, i profumi di una casa o del verde .



Ma nel vuoto di un box di cemento, girano su sé stessi.



Lì il buio diventa più fitto.



Lì diventa angoscia.



Tappo è piccolo, il suo posto e' in una casa ,su un cuscino, rassicurato

dalle nostre voci, dalle nostre carezze, dai buoni profumi della casa, e

dei fiori e dell'erba.



Allora il loro buio si illumina.



E' la luce dell'amore donato.



*Per info: Oipa Trapani*



*Anna 392859678*