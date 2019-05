Agriculture thème conférence fouilles archéologiques Parini

Racconti di un paesaggio', la série de conférences dont les fouilles archéologiques pour l'agrandissement de l'hôpital Umberto Parini à Aoste sont à la une, est de retour le jeudi 16 mai. La rencontre se tiendra de 17h à 19h dans la salle des conférences de la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori à Aoste.



Les experts vont se pencher sur l'agriculture du passé et du présent, deux mondes comparés. Vont décrire un paysage en constante évolution, du 4ème au 1er millénaire avant notre ère, qui a vu une incroyable succession d'activités cultuelles, agricoles, pastorales et de peuplement. Interviendront Alessandra Armirotti et David Wicks, archéologues chez Akhet Srl qui dialogueront avec Mauro Bassignana de l'Institut d'Agriculture de Aoste, comparant les techniques agricoles anciennes et modernes.



Les experts de la Surintendance des Biens culturels, ainsi que les archéologues qui ont réalisé les fouilles, ainsi que des historiens et des érudits valdôtains, dialogueront avec le public afin de présenter les découvertes archéologiques exceptionnelles, qui racontent plus de six mille ans d'histoire.