Femme Année: projection film documentaire 'Sur ses épaules'

Coup d'envoie, le mercredi 15 mai, des initiatives liées à la 21e édition du Prix international 'La femme de l'année' 2019, promu par le Conseil régional de la Vallée d'Aoste sous le haut patronage de la Chambre des députés et de la Présidence du Conseil des ministres - Département de l'Egalité des chances, en collaboration avec le Soroptimist International Club Valle d'Aosta et avec le label Donna Moderna en tant que partenaire média.



Dans l'attente de la cérémonie finale, prévue le 31 mai prochain, à Aoste, au théâtre Splendor, le premier rendez-vous est au calendrier, dans la salle Maria Ida Viglino du Palais régional, le mercredi 15 mai à 20h15, avec la projection du film documentaire d'Alexandria Bombach 'Sur ses épaules', l'histoire de Nadia Murad et de la violence des miliciens de l'Etat islamique contre la communauté yézidie.



La soirée, organisée en collaboration avec Frame Division, a pour objectif de jeter un pont sur les éditions précédentes du Prix, tout en continuant de suivre la vie des finalistes qui, au fil des ans, ont raconté leurs projets et leurs espoirs, comme Nadia Murad, 'Femme de l'année' édition 2016, avant de recevoir le prix Nobel de la Paix en 2018.



La projection sera précédée des allocutions du président du Conseil de la Vallée et d'un représentant du Club international Soroptimist Vallée d'Aoste, ainsi que d'une présentation du film documentaire de la Frame Division. L'entrée est gratuite dans la limite des places disponibles.