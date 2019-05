Continua la corsa alle elezioni europee, la candidata alle Europee Maria Gabriella Branca (La Sinistra) e il clima: "Ricostruzione e prevenzione temi fondamentali"

Continua la campagna elettorale che porta al voto per le elezioni europee del prossimo 26 maggio e Maria Gabriella Branca, candidata nella circoscrizione nord ovest per "La Sinistra", sta effettuando un tour in giro per la Liguria per esporre il programma ai cittadini.

Ieri, come tutti i lunedì era presente al mercato di Savona per un presidio con un volantinaggio. Dopo il tema del lavoro, per il quale sarà importante l'intervento sul territorio di mercoledì 15 maggio con Sergio Cofferati a Vado Ligure alle 16.00 con i lavoratori Bombardier, a Finale dalle 18.00 dove si tratteranno i temi del lavoro e della crisi della Piaggio e alle ore 21.00 a Savona presso la sala rossa del Comune di Savona, la candidata si è soffermata sull'ambiente, tema presente all'interno del programma.

"Parliamo del clima e di tutto quello che sta intorno al clima e le problematiche anche per la Liguria, dagli eventi atmosferici che hanno distrutto gran parte del nostro tessuto, la ricostruzione e la prevenzione saranno i temi che affronteremo martedì 21 maggio al teatro della Tosse con alcuni biologi che si occupano in modo particolare del mare della nostra Liguria e soprattutto di come contenere tutti gli eventi climatici rispetto alle politiche europee. Avremo un'adesione del gruppo dei ragazzi che hanno seguito Greta Thunberg e ci farà piacere accoglierli sentendo le loro proposte in relazione alle politiche europee che andremo a proporre in Parlamento" spiega Maria Gabriella Branca.