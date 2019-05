Maria Grazia Monaci nominata Rettore dell’Univda 2019/2023

Il Consiglio dell’Università della Valle d’Aosta ha nominato oggi la professoressa Maria Grazia Monaci in qualità di Rettore dell’Ateneo per il quadriennio accademico 2019/2020 – 2022/2023.

Il nome di Monaci era stato proposto dal Senato accademico insieme a quelli di Marco Alderighi, docente di economia applicata dell’Ateneo valdostano e di Angela Stefania Bergantino, docente all’Università degli studi di Bari.



Maria Grazia Monaci è professore ordinario di Psicologia sociale all’Università della Valle d’Aosta e Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Ateneo valdostano.

Si insedierà l'1 novembre 2019 e succederà al professor Fabrizio Cassella, ordinario di Diritto pubblico comparato all’Università degli studi di Torino.



Il Presidente del Consiglio dell’Università, Antonio Fosson e l’assessora regionale all'Istruzione, Chantal Certan, hanno espresso soddisfazione "per la nomina di una docente che ben conosce il legame dell’Ateneo con il territorio oltre alle specificità culturali della Valle d’Aosta e che ha assunto l’impegno di instaurare la massima collaborazione con tutte le componenti dell’Ateneo".

Sfiduciato un mese fa da docenti e impiegati amministrativi, Fabrizio Cassella replica oggi che "gli attacchi contro il mio operato non hanno sortito l'effetto sperato da qualcuno: la mia nomina scadrà naturalmente il prossimo 31 ottobre e questo è un segnale importante".

"Le iniziative per delegittimarmi - prosegue Cassella - hanno subìto una brusca frenata nella seduta odierna del Consiglio dell'Università e sono implosi a seguito del parere legale che ha messo ciascuno di fronte alle proprie responsabilità. Continuerò pertanto il mio lavoro e il mio servizio al territorio valdostano con l'impegno finora profuso e adoperando tutte le mie energie per difendere l'autonomia di UniVda e per non raccogliere le provocazioni da parte di quelli che si sono adoperati in questi tre mesi per screditarmi e per cercare di sostituirmi anzitempo".