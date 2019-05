IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 13 MAGGIO 2019 APRÈS-MIDI @ SOLIDARIETA' @

Il Consiglio comunale di Charvensod ha promosso la raccolta di fondi per aiutare una famiglia gravemente danneggiata da un incendio. Che vinca la generosità dei valdostani.



