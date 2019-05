IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 12 MAGGIO 2019 APRÈS-MIDI @ AUGURI A TUTTE LE MAMME, ANCHE A QUELLE CHE CI PROTEGGONO DALL'ALTO @

Dio non poteva essere dappertutto, così ha creato le madri. (Proverbio ebraico)

Una bambina a cui fu chiesto dove fosse casa sua rispose “Dove c’è la mamma” (Anonimo)

La mamma è quella persona che vedendo che i pezzi di torta sono quattro e le persone sono cinque, dice che i dolci non le sono mai piaciuti. (Tenneva Jordan)

A 5 anni: mamma ti amo. A 10 anni: mamma ho bisogno di te. A 16 anni: mamma sei noiosa. A 18 anni: voglio andarmene da questa casa. A 25 anni: mamma avevi ragione. A 50 anni: mamma non voglio perderti. A 70 anni: mamma darei qualunque cosa per averti qui con me (Anonimo)

Una buona madre vale più di mille maestre. (George Herbert) Gli uomini reggono il mondo. Le madri reggono l’eterno, che regge il mondo e gli uomini. (Christian Bobin)

“Se tu mi hai dato la vita, vuol dire che per un giorno sei stata Dio. Grande!” (Niccolò, 6 anni) (dondindan, Twitter)

Anche la foto ai bambini fatta dalla mamma è diversa da quella del papà. (Beno Fignon)

Una madre non dorme mai quando vuole. Essa è legata al sonno di suo figlio. (Jean Gastaldi)

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43.