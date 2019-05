Fondartigianato uno strumento per le imprese artigiane

Nell’ambito dell’attività della bilateralità dei rapporti fra le organizzazioni artigiane e quelle dei lavoratori dipendenti, è stata recentemente costituita l’articolazione regionale di Fondartigianato così composta: Confartigianato Guillermo Risso, Aldo Zappaterra; CNA Salvatore Addario, Massimo Pesando; CGIL Vilma Gaillard; CISL Jean Dondeynaz; SAVT Guido Corniolo; UIL Ramira Bizzotto. Il coordinatore regionale è stato nominato Aldo Zappaterra.

Solamente con l’operatività di Fondartigianato, sarà possibile intervenire presso le aziende, affinché il contributo previsto dalla legge 388/2000 dello 0.30 venga versato al fondo medesimo. Attualmente solo 280 aziende in Valle aderiscono a Fondartigianato. Occorre almeno raddoppiare tale dato e consentire alle imprese interventi di formazione rivolti al proprio personale dipendente, senza ulteriori costi.

Per questo le aziende artigiane della Valle d’Aosta sono invitate alla serata informativa in programma il 14 maggio alle ore 18 presso la saletta del Palazzo regionale di Aosta in piazza Deffeyes 1.

L’incontro sarà l’occasione per attivare nella nostra regione FONDARTIGIANATO. A partire dalle ore 18, illustreranno le opportunità per le aziende iscritte al Fondo: Aldo Zappaterra, Coordinatore regionale di Fondartigianato VdA Giovanna De Lucia, Direttore nazionale di Fondartigianato Vilma Gaillard in rappresentanza delle organizzazioni sindacali VdA Massimo Pesando in rappresentanza delle organizzazioni artigiane VdA Renato Marchiando, Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro VdA Luigi Bertschy, Assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Trasporti ed Affari Europei.

“Nel periodo storico attuale, dove la globalizzazione dei mercati impone al sistema delle imprese, europee ed italiane in particolare, il confronto con un'economia in ascesa e in forte sviluppo (Cina e Sudest asiatico soprattutto) i cui prodotti, a causa del bassissimo costo del lavoro - spiega Aldo Zappaterra - rischiano di apparire, per il Mercato, più appetibili e invitanti, impone la scelta non rinviabile di rafforzare, attraverso politiche mirate e al passo con i tempi, il sistema delle piccole e medie imprese (che rappresenta a tutt'oggi la base del tessuto economico imprenditoriale del nostro paese)”.

Fondoartigianato mira ad incentivare la formazione che continua rappresenta oggi una grande opportunità messa a disposizione delle imprese allo scopo di affrontare meglio le sfide organizzative e di mercato, aggiornare le conoscenze, garantire la crescita professionale, realizzare prodotti e servizi di qualità.

La formazione continua permette lo sviluppo di persone, aziende, territori. Fondartigianato è rivolto alle piccole e medie imprese e ai consulenti di impresa, che possono guidare le imprese nella scelta delle iniziative volte allo sviluppo favorendo le possibilità di realizzare progetti di formazione gratuitamente e in tempi rapidi.