La Mamma? È come l'Europa: deve essere festeggiata ogni giorno ma sulla base di aiuti e servizi reali a famiglie e cittadine

"La Mamma? È come l'Europa: se vogliamo veramente festeggiarla, devono esistere le condizioni perché tutto l'anno sia festa, dal punto di vista dei servizi e delle strutture messe a disposizione delle famiglie, del lavoro e della salute, in questo specifico caso delle cittadine con carichi familiari. Il Nord Ovest, nel contesto italiano, presenta punte di eccellenza in ciò, ma vi sono Regioni come il Piemonte dove può e deve essere fatto di più".

Così Gianna Gancia, candidata per la Lega nella circoscrizione dell'Italia nord occidentale, interviene nella giornata dedicata alla festa della Mamma con dichiarazioni "che lungi dall'essere retoriche o soltanto formalmente augurali, si dovranno tradurre in precise raccomandazioni e direttive di livello europeo da parte del prossimo Parlamento di Strasburgo che si insedierà dopo il voto del 26 maggio. Le più recenti statistiche ufficiali ci riferiscono che oltre una donna su tre, di età compresa fra i 25 e i 49 anni, con almeno un figlio a carico, non svolge alcuna attività lavorativa. Una circostanza che diventa drammatica per le ragazze madri o per coloro che si sono ritrovate sole dopo essere state vittime di violenza da parte del loro ex partner. Occorre meno austerità e servono meccanismi premianti, da parte di Parlamento e commissione UE, per quegli Stati e quelle Regioni concretamente impegnate a mettere in campo servizi di assistenza economica e formativa, affiancamento e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con deroghe ed eccezioni rispetto ai patti di stabilità per le istituzioni, nazionali e locali, che investano in tale direzione. Allora sì che sarà festa per davvero, oggi e nel resto dell'anno!".