Espace Mont-Blanc s'est doté scénarios d'ici 2085

Grâce aux études effectuées par l'équipe scientifique du projet AdaPT Mont-Blanc, l'Espace Mont-Blanc s'est doté de scénarios climatiques spécifiques pour la zone de coopération avec des projections à l'horizon 2035, 2060 et 2085.



L'élaboration des scénarios climatiques, avec prévision des tendances de température et précipitations à différents horizons temporels et définition des impacts potentiels sur l'environnement, représente l'action à la base des politiques et des stratégies d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique.



Voici le scénario tracé par le Groupe Technique et Scientifique du projet. Les changements climatiques attendus au niveau des températures, des précipitations et des évènements extrêmes vont fortement modifier les milieux naturels de l'Espace Mont-Blanc à l'horizon 2050. L'enneigement dans les fonds de vallées et sur les versants sud jusqu'à 2000 m risque d'être réduit d'entre 4 à 5 semaines, et de 2 à 3 semaines à 2500 m d'altitude. Le recul des glaciers continuera à s'accélérer pendant les prochaines décennies : les glaciologues annoncent la disparition de 90% des glaciers suisses d'ici la fin du XXI siècle. Le réchauffement en cours continuera à dégrader le permafrost dans le massif du Mont-Blanc, ce qui se traduira par une déstabilisation des parois de haute montagne.



En été et à l'automne, on peut s'attendre à un assèchement des sols y compris en moyenne montagne à cause du déficit hydrique. Le débit des cours d'eau risque d'être plus fort en hiver en lien avec une augmentation des précipitations sous forme de pluie, et au contraire plus faible en été à cause des précipitations réduites.