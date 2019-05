Tuttofood Le imprese di CNA Agroalimentare tra le stelle dell'enogastronomia

CNA Agroalimentare è stata presente a TUTTOFOOD con una partecipazione collettiva.

Cibo e bevande in tutte le loro declinazioni di offerta di prodotto, gusti, trend e novità dall’Italia e dal mondo a TuttoFood 2019, la manifestazione internazionale dedicata al sistema agroalimentare che con più di 2.900 espositori aprirà le porte nel polo espositivo di Fiera Milano dal 6 al 9 maggio e sarà anche protagonista e partner della Milano Food City, la settimana del cibo che si terrà in città dal 3 al 9 maggio, mentre in fiera si terranno in contemporanea anche Fruit Innovation e Seed&Chips.

Edizione che ha un ruolo sempre più centrale nel promuovere le eccellenze italiane: dai grandi brand ai produttori di realtà territoriali uniche per caratteristiche e qualità che richiamano visitatori professionali e top buyer da tutto il mondo. Piattaforma di business importante per il mercato interno ma soprattutto per l’export, sempre più decisivo per la crescita del nostro sistema agroalimentare, come rileva l’Osservatorio di TuttoFood, che nel 2018 ha superato la soglia dei 56 miliardi di euro e vale oltre il 12% di tutto l’export made in Italy.