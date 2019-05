Ordinazione Sacerdotale di don Paolo Viganò

Domenica 12 maggio 2019 alle ore 15.00 nella Cattedrale di Aosta, S.E. Mons. Franco Lovignana ordinerà sacerdote Paolo Viganò, della Parrocchia di San Lorenzo in Aosta. Don Paolo è nato ad Aosta il 14 luglio 1989, dopo la laurea in filosofia entra in Seminario e frequenta la Facoltà teologica a Torino. Conclusa la formazione viene ordinato diacono il 21 ottobre 2018. Attualmente è animatore nel progetto vocazionale diocesano e accompagnatore degli animatori nelle Parrocchie di San Lorenzo e di Sant'Anselmo in Città e di Porossan.

Sul suo profilo Twitter, tra le tante poesie che regala al popolo di Internet, il 7 dicembre 2013 Paolo pubblicò queste parole:

M'affacciai

sull'anima

ed ecco vidi

in quel nulla

tutto il bisogno

di Te

interminabile.

Caro don Paolo, che ogni giorno Dio colmi la tua anima affinché tu possa nutrire il Suo popolo, che tanto ha bisogno di Lui, attaverso l'esercizio del sacro ministero. Ti accompagnamo con la preghiera, grati al Signore per questo grande dono che fa alla Chiesa di Aosta!