Oggi sabato 11 maggio saint Estelle

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 11 maggio

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Chiesa parrocchiale di Entrèves - ore 15.30

S. Cresime per le Parrocchie di Courmayeur e di Entrèves

Chiesa parrocchiale di Prè-Saint-Didier - ore 18.00

S. Cresime per le Parrocchie di La Thuile e di Pré-Saint-Didier

Seminario - ore 21.00

Vegli di preghiera per le vocazioni

Domenica 12 maggio

Cattedrale - ore 15.00

S. Messa per l'Ordinazione presbiterale di Paolo Viganò

Lunedì 13 maggio

Vescovado - ore 15.00

Incontro con i Cresimandi di Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche e Villeneuve

Seminario Maggiore - ore 18.00-22.00

Consiglio Pastorale Diocesano

Martedì 14 maggio

Pianezza - ore 9.30

Commissione Presbiterale Regionale

Pianezza – pomeriggio

Riunione del Direttivo della Commissione Presbiterale Regionale

Mercoledì 15 maggio

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Vescovado - ore 17.00

Incontro con i Cresimandi di Sarre e Chesallet

Seminario - ore 20.30

Partecipazione alla conferenza ecumenica sul Battesimo

•Le Messager Valdotain ricorda sabato 11 maggio saint Estelle

La Chiesa celebra Santa Stella (Eustella) Martire

La santa è di origine francese, dove è chiamata Estelle o Eustelle e venerata nel Saintouge (regione storica della Francia occidentale a nord della Gironda, oggi compresa nel dipartimento di Charente-Maritime).

Eustella era figlia di un funzionario del pretore delle Gallie nel III secolo; fu convertita al cristianesimo da s. Eutropio (30 aprile), vescovo do Saintouge e quando il santo vescovo subì il martirio mediante decapitazione, Eustella ne raccolse il corpo e lo seppellì.

Era un compito pietoso che tutti i cristiani praticavano per i loro martiri, anche a rischio di essere arrestati e uccisi.

Poi come l’agiografia aurea dei santi martiri, narra per varie fanciulle e giovani martiri dei primi secoli, anche per Eustella fu il padre, rimasto pagano, a farla morire poco dopo, sembra anch’essa decapitata. Sul luogo del martirio scaturì una sorgente d’acqua; la festa si celebra l’11 maggio.

In lingua provenzale il suo nome Eustelle significa ‘Stella’, per questo alcuni celebri poeti francesi, quando fondarono nel 1854 il “Félibrige” (Movimento letterario tendente a valorizzare la poesia e la prosa in lingua occitanica), la considerarono loro patrona, adottando come emblema una stella con sette raggi.

Il nome ‘Stella’ significa “luminosa come un astro”, oltre che in Francia è molto usato in tutta Italia, specie in Sicilia, dove esiste anche la versione maschile ‘Stellario’.

Il sole sorge alle ore 6,03 e tramonta alle ore 20,39.