E i giovani propongono nuove idee per la valorizzazione dell'arredo urbano

Otto le classi che si sono alternate sul palco per presentare il proprio progetto realizzato durante l’anno scolastico 2018-2019, utilizzando anche i video e le forme promozionali richieste dal Bando. Sei le istituzioni scolastiche coinvolte: la Emile Lexert (classe 1C, Prof. Gianpaolo Ducly), l’Eugenia Martinet (istruzione degli adulti, Prof.ssa Maria Lancerotto), il Liceo artistico (classi 3A e 3B, Prof.ssa Elisa Terrazzino), la San Francesco (classe 2D, Prof. Tiziano Gamerro) di Aosta, oltre a l’i.s. Mont Emilius 2 di Quart (classi 1C, Prof.ssa Orietta Bononcini e 1D, Prof.ssa Elisa Bortot) e alla Luigi Barone di Verrès (1A, Prof.ssa Michela Herera).

Per quanto riguarda la città di Aosta, gli studenti hanno sviluppato interessanti riflessioni sul loro territorio e gli spazi comuni, per arrivare a scegliere alcune aree quali il parco di V. Monte Solarolo (i.s. Lexert, progetto “Un parco per tutti”), l’area adiacente la Torre dei Balivi angolo v. antica Zecca (i.s. San Francesco, progetto “Il parco del Capricorno”), lo spazio verde di Place soldats de la neige (i.s. Martinet, progetto “La piazza spiazzata”), il parco di v. Carducci (3A Liceo artistico, progetto “Ecogarden”), Piazza Narbonne (3B Liceo artistico, progetto “La piazza degli odori”).

Le scuole medie di Quart e Verrès, con una prospettiva di concretezza e attenzione alla propria dimensione collettiva quotidiana, hanno scelto di valorizzare gli spazi verdi della scuola: progetti della scuola di Quart “Nous sommes le futur!” (1C) e “Tout commence par un projet” (1D) e “Pulito è bello” della 1A di Verrès.

Al progetto della classe dell’Istruzione adulti della Martinet va riconosciuto un notevole approfondimento e la capacità di sviluppare con coerenza e originalità l’idea di valorizzazione di un luogo, in stretta connessione con il quartiere di riferimento, il quartiere Cogne, dando vita ad un processo partecipativo della comunità. Particolarmente articolato il lavoro svolto dal Liceo artistico che con una metodologia didattica di divisione in gruppi di lavoro ha svolto un’indagine articolata sull’intera città, elaborando molteplici idee progettuali, dal Parco Emilio Lussu (giardini della stazione), al parco di Rue de petit séminaire, al Parco “Quartiere Dora”.

Lavoro complesso che unisce le idee alla buona grafica e che andrebbe valorizzato in separata sede. L’assessore Andrea Paron del Comune di Aosta durante la mattinata ha proposto di organizzare un ulteriore momento di condivisione pubblica dei progetti presentati. Apprezzamento per i progetti delle scuole del Villair è stato espresso dall’Assessore comunale di Quart Milena Zanardi, che ha sottolineato l’impegno che l’amministrazione vorrà assicurare alla loro realizzazione.

Il Sindaco di Verrès, Alessandro Giovenzi, ha confermato la disponibilità della sua amministrazione a continuare la collaborazione con i ragazzi per la concretizzazione del progetto. Le associazioni organizzatrici hanno manifestato soddisfazione per il livello dei lavori presentati e auspicano che possano fungere da stimolo per le amministrazioni locali, anche rispetto al metodo di coinvolgimento dei cittadini nelle idee progettuali.

Tutti i progetti hanno raggiunto lo scopo di attivare gli studenti in prima persona rispetto ai temi della valorizzazione dei luoghi di verde pubblico e della cura del bene comune. Hanno sviluppato idee di miglioramento estetico e funzionale degli spazi scelti, con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale e all’aumento della fruibilità e attrattiva dei luoghi.

Nello spirito non competitivo del Bando, sono stati assegnati attestati di merito e partecipazione a tutti i partecipanti, che sono stati premiati con visite didattiche o libri sul tema dei buoni modelli di gestione dei luoghi di verde pubblico. Per i premi gli organizzatori hanno ringraziato la Pro loco di Gressan, la Pro loco di Morgex, l’associazione amici del Tour de Villa e la Presidenza del Consiglio regionale.

Il Concorso di idee, che ha avuto il patrocinio e sostegno della Regione Autonoma Valle d’Aosta, è stato organizzato da dodici associazioni e enti valdostani: Associazione di Agricoltura biologica e biodinamica VdA, Ciboèsalute, Fondazione Sistema Ollignan, Forme Vitali, Gas Aosta-Gruppo d’acquisto solidale, Girotondo, L’Agrou, Legambiente, Maison desAnciensRemèdes, Movimento per la Decrescita felice, Slow Food VDA, Università della Valle d’Aosta – Dipartimento di Scienze umane e sociali. L’iniziativa è stata sostenuta dalla Farmacia Dottor Nicola di Aosta.

