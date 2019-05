Aymavilles: al via le 'soirées d'histoire au Chateau'

L'Amministrazione comunale di Aymavilles e la Fondation Emile Chanoux organizzano un ciclo di incontri presso la Grandze del Castello di Aymavilles dal titolo “Soirées d’histoire au Château” con inizio alle ore 20,30.

Quattro saranno le serate dedicate alla valorizzazione della storia locale, tre delle quali focalizzate su personaggi che grazie alle loro gesta e alle loro azioni sono diventati “parte della storia valdostana” e un appuntamento sulla Grande Guerra:

- 15 maggio Hommage à Raymond Vautherin en collaboration avec le Comité des Traditions valdôtaines

- 29 maggio – Rappelons Emile Chanoux stereotipi e nuove acquisizioni della ricerca

- 5 giugno – Aymavilles et ses alentours pendant la Première guerre mondiale storie della Grande Guerra

- 12 giugno – Un valdôtain méconnu: Fidèle Charrère dall’annessionismo all’organizzazione degli emigrati.

Le Syndic M.me Loredana Petey : "Je me réjouis de l’initiative culturelle mise en œuvre et je me félicite également de la coopération que nous avons entretenue avec la Fondation e son Président M. Celi. Je suis sûre que les soirées seront très intéressantes car dédiées à la culture et à l’histoire de notre Région et de notre Commune. Elles nous permettront de renforcer et de préserver le sentiment d’appartenance à la communauté valdôtaine".

Le Président de la Fondation M. Alessandro Celi, à son tour, exprime son enthousiasme pour l’initiative: "La Fondation est née pour étudier les théories politiques fédéralistes et leurs applications, ainsi que l’histoire de la Vallée d’Aoste, mais toute connaissance devient stérile s’elle n’est pas partagée. Nous avons adhérée très volontiers à la proposition de Mme Petey car elle nous permettra de présenter les résultats de quelques-unes de nos recherches au public, dont souhaitons une nombreuse participation".