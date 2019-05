Reportées inscriptions cours francoprovençal, parlers walser

Le délai d'acceptation des inscriptions au cours de formation professionnelle pour experts en francoprovençal et des parlers walser est reporté jusqu'au jeudi 23 mai prochain.



L'itinéraire de formation théorique et pratique, géré par le Bureau régional ethnologie et linguistique (Brel), concernera principalement l'enseignement de la graphie pour écrire le patois, mais comprendra aussi des notions de civilisation valdôtaine, histoire de la langue et de la littérature francoprovençale. Il permettra d'obtenir une certification des compétences pour l'enseignement du francoprovençal et des parlers walser et la réalisation des activités d'animation linguistique et culturelle que l'Administration régionale organise dans le cadre des activités de support linguistique aux écoles et aux Communes qui organisent des initiatives visant la connaissance du francoprovençal, notamment dans le cadre du Concours scolaire Abbé Cerlogne, du projet Francoprovençal en milieu scolaire et des cours pour les adultes de l'Ecole populaire de patois.



Le cours de base se tiendra le soir, de 18h à 21h, et débutera vers la fin du mois de mai pour se terminer à mi-juillet 2019 avec l'examen final. Les fiches d'inscription et le calendrier provisoire des leçons sont disponibles sur le site www.patoisvda.org.