Chiusa inchiesta appalti Valtournenche, 18 indagati; altri filoni chiusi nei prossimi giorni

Il pm della procura di Aosta Luca Ceccanti ha notificato oggi a 18 indagati l'atto di chiusura dell'inchiesta 'Do ut Des' dei carabinieri della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent in merito a un presunto giro di corruzione in appalti pubblici che avrebbe trovato nella Valtournenche terreno fertile.

L'inchiesta, avviata nel 2017, si è estesa nel corso dei mesi a diversi appalti comunali e regionali, dando origine a procedimenti separati con altre persone indagate e per i quali la Procura ha disposto ulteriori fascicoli d'inchiesta.

Anche per questi è prevista la conclusione delle indagini nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda 'Do ut Des', sono stati notificati avvisi di garanzia a Fabio Chiavazza, scarcerato oggi dopo quasi sei mesi di detenzione, geometra di 49 anni (compiuti oggi), ex responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Valtournenche; Cristina Camaschella, funzionario del Comune di Valtournenche; gli imprenditori Loreno Vuillermin di 68 anni, Renza Dondeynaz (64) e il loro figlio Ivan Vuillermin (45), di Challand-Saint-Victor; l’ingegnere Corrado Trasino (54 anni, di Saint-Christophe), attualmente impegnato nei lavori di ricostruzione del Ponte Morandi a Genova; il funzionario Anas Adriano Passalenti (43, di Saint-Nicolas); i professionisti Stefano Rossi (54, di Piacenza) e il torinese Rosario Andrea Benincasa di Caravacio (51, di Torino); Nicolò Bertini, titolare dell'impresa edile 'Bertini Aosta srl'; Giuseppe Zinghinì, ingegnere aostano; Stefano Trussardi, artigiano residente in bassa Valle; Ezio Alliod, 58 anni, architetto di Verres; Federico Maquignaz (52 anni) di Valtournenche, presidente e ad della società funiviaria partecipata Cervino spa; Marco Zavattaro (48), architetto di Quart; Enrico Giovanni Vigna (64) di Quincinetto (Torino), amministratore unico della ditta Ivies spa; Ivan Voyat (52) di Gressan, amministratore unico della ditta Edilvi costruzione srl; Luca Frutaz (44) di Saint-Pierre amministratore della Chenevier spa. Maquignaz, Zavattaro, Vigna, Voyat e Frutaz sono accusati per concorso in abuso edilizio nell'ambito della ricostruzione del locale Rocce Nere di Plan Maison a Cervinia.