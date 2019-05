Arrestato al traforo del Bianco per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Agenti della polizia di frontiera in servizio al traforo del Monte Bianco hanno arrestato S.A.K.A, 45enne africano del Benin, accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

I poliziotti hanno effettuato il controllo di un’autovettura KIA Sorento con targa italiana diretta verso la Francia. A bordo dell’auto viaggiavano, oltre all’arrestato, quattro cittadini indiani non in possesso di documenti validi per l’ingresso nello Stato francese ed in posizione di irregolarità in territorio italiano. Il beninese è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del processo per direttissima.