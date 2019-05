Allarme ad Aosta per impennata furti di biciclette

"Non ne posso più, in sei mesi mi hanno rubato tre bici; i ladri mi hanno preso di mira e non so più che fare: torno a viaggiare solo in auto, almeno risparmio soldi e arrabbiature...". Parole di un commerciante aostano esasperato per i continui 'assalti' subìti ad opera dei ladri di biciclette, che da gennaio ad oggi nel capoluogo regionale paiono aver intensificato la loro attività in barba alle videocamere di sorveglianza e al passaggio delle pattuglie delle Forze dell'ordine.

E in effetti polizia e carabinieri negli ultimi quattro mesi hanno ricevuto decine di denunce di furto da parte di ciclisti privati delle 'due ruote': alcune di poco prezzo, utilizzate per circolare in citt°, altre ben più costose e professionali, sportive o elettriche. Queste ultime, in particolare, pare abbiano attirato l'attenzione dei malviventi: sul mercato della ricettazione si vendono 'bene' e nonostante l'elevato costo sono pochissimi i modelli equipaggiati con antifurto. Indagini sono comunque in corso da parte delle Forze dell'ordine per individuare i ladri, molti dei quali forse provenienti da fuori Valle.