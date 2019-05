Soddisfazione di Confcommercio VdA per attenzione dimostrata dal Comune di Aosta verso il commercio di prossimità

“Nel respingere al mittente un progetto di soggetti privati per una non meglio precisata riqualificazione del mercato coperto di Aosta che avrebbe potuto stravolgerne la funzione, la giunta comunale di Aosta ha dimostrato attenzione e sensibilità verso il commercio locale di prossimità e di questo siamo sollevati e soddisfatti”.

Così Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio VdA, commenta la decisione dell'Amministrazione comunale di Aosta di 'bocciare' il 'project financing' inoltrato mesi fa da un gruppo economico privato relativo alla riqualificazione dell'area mercatale cittadina in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Il progetto non era chiaro e alcuni passaggi lasciavano intendere che al posto del mercato coperto sarebbe potuto sorgere un nuovo supermercato, con il rischio di mettere in ginocchio definitivamente gli esercizi commerciali della zona, da tempo sottoposti a una evidente flessione dei consumi e conseguente perdita economica.

“Il fatto che il Comune di Aosta voglia evitare ad ogni costo di stravolgere la destinazione commerciale del mercato coperto ci conforta – prosegue Dominidiato – perchè in linea con il nostro costante impegno a tutela e sostegno delle attività commerciali di prossimità, prime vittime della crisi economica di settore. Siamo pronti a fare la nostra parte attiva nell'eventuale organizzazione di un tavolo o gruppo di lavoro per individuare la migliore soluzione per ridar vita al mercato coperto di Aosta e riportarvi così aostani e turisti”.